George Clooney ha paragonato Meghan Markle a Lady Diana: “Perseguitate allo stesso modo”

"La storia si ripete"

Dopo le cinque amiche di Meghan Markle che si sono fatte intervistare da People la scorsa settimana per difenderla dal “bullismo globale”, adesso George Clooney ha alzato il tiro paragonando la Duchessa Del Sussex alla compianta Lady Diana, mamma del principe Harry, e alla sua tragica storia.

Nel mirino dell'attore sono finiti soprattutto i media inglesi: "Vorrei sono dire che la stanno inseguendo ovunque, è viene perseguitata e diffamata" ha detto il 57enne durante un evento Hulu, come riporta il magazine Who.

"È una donna incinta di sette mesi e viene perseguitata nello stesso modo in cui veniva perseguitata Diana. La storia si ripete".

Poi ha lanciato un monito: "Abbiamo visto come va a finire".

"Non vi dico quanto è frustrante, vedere che mandano in onda una lettera da una figlia al padre" ha aggiunto Geroge Clooney, riferendosi a una presunta lettera che, secondo Thomas Markle, Meghan gli avrebbe mandato dopo che il padre non aveva partecipato al Royal Wedding.

E ha concluso: "Sta subendo un processo ingiusto e penso sia da irresponsabili".

Geroge Clooney e la moglie Amal avevano partecipato al matrimonio di Meghan Markle e del principe Harry lo scorso 19 maggio e sono amici intimi dei due reali.

