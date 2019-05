I genitori di Joe Jonas hanno scoperto che si era sposato da Internet

Il cantante e Sophie Turner si erano detti sì lo scorso primo maggio

Dopo aver scherzato sul fatto che Diplo ha rovinato le nozze a sorpresa con Sophie Turner, Joe Jonas ha rivelato un altro dettaglio che ti farà esclamare: "Cosa?!".

Il cantante dei Jonas Brothers e l'attrice di "Game of Thrones" si erano sposati a Las Vegas lo scorso primo maggio: una cerimonia inaspettata per i fan e adesso, secondo le parole del 29enne, sappiamo che non ne erano al corrente neanche i suoi genitori.

Durante un'apparizione al "The Graham Norton Show", il conduttore ha chiesto a Joe Jonas se i suoi sanno che è sposato con Sophie Turner.

Ecco cos'ha risposto: "Lo sanno, visto che Internet glielo ha detto! Sto ancora cercando di farmi perdonare".

Per i genitori della 23enne le cose sono andate diversamente, anche se non hanno avuto molto preavviso: "Sophie mi ha chiamato prima. Mi ha detto: "Mamma, sto per sposarmi a Las Vegas - aveva detto la signora Sally al Mailonline - Io e mio marito Andrew ne siamo deliziati".

Il mondo era venuto a conoscenza del matrimonio tra Joe Jonas e Sophie Turner perché Diplo aveva trasmesso la cerimonia in live stream su Instagram. Qualche giorno fa, il cantante dei Jonas Brothers aveva detto che il dj aveva così rovinato le nozze.

Dopo il matrimonio a Las Vegas, questa estate l'artista e l'attrice si sposeranno di nuovo in Francia.

ph: getty images