I genitori di Hailey Baldwin avevano cercato di impedirle di andare al primo appuntamento con Justin Bieber

La modella ha raccontato anche il primo bacio con il cantante

Quando si tratta di vedere i propri figli lasciare il nido e formare nuovi legami sentimentali, capita che i genitori esagerino nell'essere protettivi e Hailey Baldwin ne sa qualcosa!

La 23enne e il marito Justin Bieber hanno risposto alle domande dei fan durante un Facebook Live e una di queste era di descrivere la prima volta in cui si sono baciati.

La modella ha raccontato che è successo al loro primo appuntamento e qui ha rivelato che i suoi genitori - l'attore Stephen Baldwin e la graphic designer Kennya Deodato - avevano tentato di impedirle di uscire con il cantante!

"La prima volta che ci siamo baciati, eravamo a New York a cena insieme - ha ricordato Hailey Baldwin - Justin mi aveva chiesto di andare a prendere del sushi con lui, io ho chiamato i miei genitori per chiedere loro se potessi andare e mi hanno risposto di no. Hanno detto: "Assolutamente no, non uscirai con Justin da sola, questo non succederà".

Ma un'alleata è corsa in suo aiuto: la sorella Alaia Baldwin ha fatto quello che le sorelle maggiori fanno, ovvero l'ha coperta.

"Mia sorella maggiore mi ha coperto dicendo: 'Dorme da me nel mio appartamento, va tutto bene'. Quindi siamo andati a cena e non mi hanno beccato".

Avanti veloce a oggi, Hailey e Justin Bieber sono sposati con buona pace dei signori Baldwin.

Stephen, il papà della modella, lo scorso anno aveva detto un sacco di belle parole sul genero. E in fin dei conti era stato proprio lui a presentarli la prima volta nel 2009 e c'è anche un video che lo dimostra!

