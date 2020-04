I genitori di Chris Evans stavano per dargli un nome molto diverso

Non sarebbe stata la stessa cosa!

Lo conosci e lo ami come Chris Evans ma, in un aneddoto in stile "Sliding Doors", l'attore ha appena svelato che per poco non ha avuto un nome molto diverso!

In un'intervista su Esquire, l'attore è partito raccontando di avere un rapporto molto stretto con suo padre, che da piccolo lo incoraggiò a fare sport - calcio e lacrosse - oltre a recitare.

Ha aggiunto che i suoi avevano pensato di dargli lo stesso nome del papà, che si chiama G. Robert Evans III e usa il diminutivo Bob: "Mi sarei dovuto chiamare G. Robert Evans IV" ha detto Chris. E, per distinguerlo: "Sarei stato Bobby".

Insomma, ha "rischiato" di essere Bobby Evans!

"Ma mia mamma era innamorata del nome Chris, quindi mio papà gliel'ha data vinta" ha aggiunto Captain America.

Come specifica il giornale, i suoi genitori divorziarono nel 1999 e suo padre ha poi costruito una seconda famiglia. Così ora Chris ha un fratellastro che si chiama come si sarebbe dovuto chiamare lui, G. Robert Evans IV.

"Mio papà era molto felice di tramandarlo. Mi sono sempre domandato se sarei stato un bravo Bobby. Sono contento di essere Chris ma sarei stato onorato di avere quel nomignolo, fare parte della discendenza. Ma Chris va bene lo stesso".

Un Robert comunque lo ha avuto: il suo nome completo è Christopher Robert Evans.

Noi lo avremmo probabilmente adorato con qualsiasi nome ma ti ricordiamo che se non si fosse chiamato Chris, non avrebbe potuto partecipare al divertente sondaggio di Ryan Reynolds sul Chris più hot di Hollywood!

ph: getty images