Frankie Grande ha fatto una cover di “Rain on Me” di Ariana e Lady Gaga, dandole un nuovo, profondo significato

Così ha festeggiato tre anni di sobrietà

"Rain On Me" - la collaborazione tra Lady Gaga e Ariana Grande - è un brano che ti fa venire voglia di saltare e ballare, scrollandoti di dosso le zavorre personali che ti tirano giù e trovando la carica giusta per affrontare ogni situazione.

Adesso Frankie Grande, ovvero il fratello maggiore di Ariana, ha pubblicato una cover della hit cantandola in una versione molto più intima e dolce e scommettiamo che la adorerai anche così.

Il 37enne ha deciso di realizzare la cover per celebrare un traguardo personale molto importante: tre anni di sobrietà.

E così, se per Lady Gaga e Ariana Grande "la pioggia su di me" ("Rain on Me") sta a simboleggiare un pianto liberatorio, che ti può lasciare "asciutto ma vivo"("I’d rather be dry, but at least I’m alive"), per Frankie è una metafora del fatto che ha smesso di bere e quindi potrebbe essere "asciutto ma sono vivo".

"Oggi è il mio terzo compleanno di sobrietà - ha scritto nella didascalia - Onestamente non posso crederci. La gratitudine che provo ora per questa vita va oltre i miei sogni più selvaggi ed è travolgente. Mi ricordo dov'ero tre anni fa, prima di riuscire finalmente a cambiare volontà e vita con il programma di ricovero".

"Le parole 'Potrò essere asciutto ma almeno sono vivo' risuonano profondamente per me. Non volevo continuare, volevo disperatamente essere sobrio ma non avevo gli strumenti per arrivarci. Che differenza fanno tre anni. Ora ho gli strumenti per restare sobrio ogni giorno per il resto della mia vita".

"Ho usato questi strumenti con successo negli ultimi 1.097 giorni di fila e non ho intenzione di smettere. L'oscurità viene messa di fronte a noi così che possiamo scoprire la luce, gli errori che facciamo sono designati ad aiutarci a imparare, i nostri momenti di debolezza sono regali che ci permettono di scoprire la nostra forza e il nostro potenziale. Quindi rain on me e ci vedremo come persone migliori, più felici, più forti, più illuminati spiritualmente dall'altra parte della tempesta".

Complimenti a Frankie Grande per questo obbiettivo raggiunto e grazie per queste sagge parole!

Se vuoi vedere il video originale di "Rain on Me" di Lady Gaga e Ariana Grande, ti basta schiacciare play qui sotto:

ph: getty images