Florence Pugh ha risposto alle critiche sulla differenza di età con il fidanzato Zach Braff

Florence Pugh ne ha abbastanza di chi critica la sua relazione con Zach Braff a causa della differenza di età tra loro.

L'attrice di Piccole Donne ha 24 anni, mentre la star di Scrubs ne ha 45. Stanno insieme dallo scorso anno: erano stati visti la prima volta mano nella mano ad aprile 2019 a New York.

"Ho sempre trovato strano come io possa essere brava abbastanza per le persone che guardano i miei lavori, supportano i miei lavori, pagano il biglietto, ma non sono grande abbastanza per essere un'adulta e pagare le tasse, non sono grande abbastanza per sapere con chi o non con chi dovrei fare sesso" ha detto Florence Pugh a proposito di chi mette sotto scrutinio la sua vita sentimentale, nel podcast di Sue Perkins.

"Ancora una volta, si tratta di far stare male una giovane donna senza ragione. All'inizio mi sentivo male ma poi ho pensato: quanto è ridicolo? Ho 24 anni e non posso scegliere chi amare? C'è una ragione per cui non sto con qualcuno della mia età: non ha mai funzionato".

Sul lato della carriera, è appena stato rivelato che ha Scarlett Johansson "consegnerà il testimone" a Florence Pugh nel cine-comic dedicato alla Vedova Nera.

ph: getty images