Fifth Harmony: anche Lauren Jauregui ha qualcosa da dire sulla frecciatina degli MTV VMA 2018

In tutte le edizioni degli MTV Video Music Award c'è un momento awkward e quest'anno è toccato a Camila Cabello e alle Fifth Harmony.



Come sai, la vincitrice di Artist e Video of the Year agli MTV VMA 2018 aveva lasciato il gruppo due anni fa e una dei presenter - Tiffany Haddish - ha fatto una battuta sul fatto che le ex colleghe erano a casa, mentre lei era stranominata in questa edizione dei premi (guarda qui il video del momento).

Subito dopo, Nicki Minaj è intervenuta per difendere le ragazze e in particolare Normani Kordei, che l'ha poi ringraziata per averle guardato le spalle.

Ma la polemica non è ancora finita, perché oggi Lauren Jauregui ha voluto dire la sua sul caso:

Waiting for the day when supporting one successful dope woman does not mean insult to other successful dope women. There is energy and space for us all to beautifully coexist and bless the world with our individual truths, stories and talents.✨💕✨