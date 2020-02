Enrique Iglesias è diventato papà per la terza volta

Lui e Anna Kournikova erano già genitori dei gemelli Lucy e Nicholas

Le congratulazioni sono d'obbligo oggi per Enrique Iglesias e Anna Kournikova!



Il cantante e l'ex tennista hanno accolto il loro terzo figlio, dopo i gemelli Lucy e Nicholas nati nel 2017.

Visualizza questo post su Instagram #chillin Un post condiviso da Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) in data: 18 Gen 2020 alle ore 10:33 PST

Il fratello di Enrique, Julio Iglesias Jr., ha confermato la lieta notizia parlando alla radio ADN: "Mio fratello adesso ha tre bambini ed è molto felice" ma non ha voluto svelare il sesso del neonato: "È un segreto" ha detto.

Non ci stupisce visto che la coppia è notoriamente privata e, come è successo con quest'ultima, avevano tenuto lontano dai riflettori anche la prima gravidanza di Anna.

Si erano messi insieme nel 2001 dopo essersi conosciuti sul set del video di Enrique Iglesias "Escape" e tutt'ora ci si chiede se a un certo punto si siano sposati, senza farci sapere nulla.

Dopo aver accolto i gemelli, il cantante aveva parlato di come i figli possono cambiare la vita sessuale di una coppia ma no, non è come stai pensando: aveva infatti assicurato di farlo molto più spesso rispetto a quando non era ancora padre!

ph: getty images