Emma Watson protagonista di una reunion con altri quattro attori di “Harry Potter”

Un regalo di Natale in anticipo per i Potterhead

Emma Watson e Tom Felton sono rimasti ottimi amici dopo "Harry Potter" e ogni tanto li vedi in qualche foto insieme, ma questa volta hanno ritrovato anche altre star della saga!

L'attrice ha postato due immagini con il collega che interpretava Draco Malfoy e in cui ci sono anche Matthew Lewis, Bonnie Wright e Evanna Lynch, che vestivano i panni di Neville Paciock, Ginny Weasley e Luna Lovegood.

Visualizza questo post su Instagram Merry Christmas from us ☺️ Un post condiviso da Emma Watson (@emmawatson) in data: 18 Dic 2019 alle ore 8:39 PST

"Buon Natale da noi" ha scritto Emma Watson nella didascalia. Per i Potterhead, è un regalo in anticipo!

Dalla saga tratta dai libri di J. K. Rowling a un film tratto da un capolavoro della letteratura: Emma Watson è tra le protagoniste di "Piccole Donne".

Per celebrare l'uscita della pellicola, la star ha organizzato una vera e propria caccia al romanzo: 2000 copie dell'opera di Louise May Alcott sono state nascoste in 38 paesi in tutto il mondo, tra cui l'Italia, ognuna delle quali ha una nota personale scritta da Emma Watson.

La parte migliore? Se la trovi è tua ed è completamente gratis. Se vuoi saperne di più, clicca qui!

