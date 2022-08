Emma Watson avvistata in Italia mano nella mano con l’ereditiere Brandon Green

Sono in vacanza a Venezia

Emma Watson è in vacanza in Italia e con lei ci sarebbe il suo nuovo amore!

Lo fanno pensare alcune foto scattate a Venezia, in cui si vede l'attrice 32enne passeggiare mano nella mano con Brandon Green, prima di salire su un taxi acqueo. Puoi vedere le immagini qui sul sito del Daily Mail.

Emma Watson - getty images

Brandon Green ha 29 anni, è inglese come la star ed è figlio del businessman miliardario Sir Philip Green, che è stato a capo del gruppo Arcadia, che deteneva marche fashion come Topshop, Dorothy Perkins, Miss Selfridge e Burton, prima della bancarotta dichiarata nel 2020.

Secondo la stima più recente fatta dal Sunday Times a maggio 2021, il patrimonio di Sir Philip Green ammonta a 910 milioni di sterline (circa un miliardo di euro).

Da parte sua, Brandon è molto impegnato nella salvaguardia del pianeta e in particolare degli oceani, come ha raccontato una fonte al Daily Mail: "È molto interessato alla biodiversità e a proteggere gli oceani. Partecipa a un sacco di lavori di beneficenza con la fondazione del principe Alberto di Monaco e della principessa Charlene. Lo si vede spesso pulire le spiagge e aiutare come può".

Anche l'attrice sostiene da anni le cause ambientaliste (oltre a tante altre battaglie come quella per la parità di diritti).

L'ultima relazione nota di Emma Watson è stata quella con l'imprenditore americano Leo Robinton, che sarebbe iniziata nel 2019. Fino a questo nuovo avvistamento con Brandon Green si ipotizzava che stessero ancora insieme, visto che non era mai arrivata la notizia di un breakup.

ph: getty images