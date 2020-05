Emma Stone potrebbe essersi sposata in segreto

Avvistata una fede sospetta

Quello di Emma Stone era uno dei matrimoni famosi attesi quest'anno: l'attrice e Dave McCary avevano annunciato di essersi ufficialmente fidanzati lo scorso dicembre.

Visualizza questo post su Instagram 💕 Un post condiviso da @ davemccary in data: 4 Dic 2019 alle ore 4:42 PST

Come tanti promessi sposi celebri e non, a causa dell'emergenza coronavirus e delle conseguenti misure di restrizione, il premio Oscar e il regista hanno rimandato a data da destinarsi il matrimonio che avevano in programma ma un indizio sta facendo sospettare che possano essersi sposati in segreto con una cerimonia intima.

In un video in cui parla con la collega Reese Witherspoon, qualcuno ha infatti notato che Emma Stone portava una fede d'oro al posto dell'anello di fidanzamento con la perla.

So... are we all thinking about this or is it just me???? 🥺 pic.twitter.com/4jnpdFYsX4 — best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020

my baby is a married woman now💍💖 pic.twitter.com/qYWA0nO3zN — emma stone a nova dançarina do faustão (@amyardams) May 5, 2020

Per ora restano solo speculazioni, ma come puoi vedere dai post qui sotto, la notizia che la 31enne possa già aver detto sì ha mandato in visibilio i suoi fan.

emma stone is married pic.twitter.com/GQ72FiL6Sr — liz⁷ nsfr (@autaeIeaves) May 5, 2020

So... Emma got married? Omg! I'm so so happy for her! 💍💗 #EmmaStone pic.twitter.com/wzZVxzADRY — Emma Stone (@emmastone_ok) May 6, 2020

Durante la chiacchierata online, le due attrici hanno parlato di salute mentale, con Emma Stone che ha rivelato la diagnosi di attacchi di panico e disturbi da ansia arrivata quando aveva solo 7 anni.

Emma partecipa all'iniziativa #WeThriveInside (ovvero "cresciamo dentro") dedicata alla cura della propria mente a fronte della crisi sanitaria: vai QUI per leggere i consigli che ha dato e che l'aiutano a mantenersi ottimista e lucida.

