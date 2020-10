Emma Roberts ha commentato il fatto di avere un bambino nello stesso periodo di due co-star di “Scream Queens”

Si tratta di Lea Michele e Billie Lourd

Il destino ha voluto che tre protagoniste di Scream Queens siano state incinta nello stesso momento e che i loro bambini stiano nascendo a poco tempo di distanza l'uno dall'altro!

Le star in questione sono Emma Roberts, Lea Michele e Billie Lourd che nella serie interpretavano rispettivamente Chanel, Chanel #6 e Chanel #3.

via GIPHY

Emma ha parlato proprio di questa casualità in un'intervista su SiriusXM: "È pura stregoneria. Non so come altro spiegarlo. Non è stato pianificato. È fantastico avere sostegno mentre sono incinta e da parte di persone a cui sono così vicina".

La 29enne ha confermato di essere in dolce attesa lo scorso agosto, ma i rumors giravano già da giugno. Sta aspettando il primo figlio con il fidanzato e attore Garrett Hedlund.

Lea Michele è diventata mamma di un bambino, Ever, a fine agosto, mentre Billie Lourd ha avuto Kingston a settembre. Anche il piccolo che aspetta Emma Roberts sarà un maschietto.

via GIPHY

"Non potremmo averlo programmato meglio, onestamente. Sono contenta che sono maschi - ha aggiunto Emma - Sarei stata spaventata se avessimo avuto tutte delle femmine, sarebbe stato come un mini Scream Queens. Non penso che il mondo sia pronto per quello. Ma chissà se anche loro saranno Scream Queens, ancora non lo sappiamo".

ph: getty images