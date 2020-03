Emily Ratajkowski ricorda i suoi luoghi italiani preferiti, mandandoci un messaggio di sostegno

Da Positano alle Cinque Terre, dalla Sardegna alla Puglia

Da Milano alla Puglia: Emily Ratajkowsi ha scavato nella galleria delle foto e ha pubblicato un tour del nostro Paese nelle sue Stories, per mandarci un messaggio di sostegno riguardo alla lotta contro il coronavirus.

La modella ha iniziato scrivendo: "Sto pensando all'Italia, uno dei miei posti preferiti nel mondo. Sono stata fortunata a poterci passare un po' di tempo".

"Condivido delle mie foto personali di vari viaggi fatti negli anni, per onorare e celebrare una nazione che al momento ha il cuore spezzato".

Così, ecco che Emily Ratajkowski ha pubblicato una carrellata di paesaggi nostrani mozzafiato: Positano, Ravello, Porto Ercole, Cinque Terre, Umbria, Firenze.

E ancora in motorino in giro per Roma, sulle passerelle a Milano, davanti ai trulli in Puglia, in sella a una moto d'acqua in Sardegna e davanti a una bella pizza di nuovo nella Capitale.

Visualizza questo post su Instagram When in Italy 🇮🇹 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Set 2017 alle ore 1:00 PDT

Sono tante le star che in questi giorni stanno mandando un messaggio d'affetto all'Italia: tra le ultime, J.K. Rowling di "Harry Potter"!

#IoRestoACasa #AloneTogether

ph: getty images