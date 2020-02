Emily Ratajkowski ha condiviso l’album di nozze, due anni dopo essersi sposata

C'è anche un dolce video del primo bacio da moglie e marito

Nel febbraio di due anni fa, Emily Ratajkowsi aveva annunciato a sorpresa di aver sposato Sebastian Bear-McClard e adesso possiamo vedere con i nostri occhi com'erano andate le nozze.

La modella ha condiviso alcune foto dal giorno in cui si erano detti sì in un aula del palazzo di Giustizia a New York, davanti a un ristretto gruppo di amici.

Visualizza questo post su Instagram 💫two years💍2.23.18✨love you more every day Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Feb 2020 alle ore 7:20 PST

Al posto del classico abito da sposa, Emrata indossava un completo color mostarda, accostato a un cappello nero e a un piccolo bouquet di fiori gialli. Un completo anche per lui, dalle ispirazioni vintage e dal color azzurro chiarissimo.

C'è anche un video, in cui li si vede scambiarsi il primo, lungo e appassionato bacio da moglie e marito.

"Ti sposerei ancora (e ancora e ancora e ancora)" ha scritto la 28enne nella didascalia.

Quando due anni fa Emily Ratajkowski aveva rivelato di aver sposato Sebastian Bear-McClard, l'annuncio aveva stupito tutti perché nessuno ancora sapeva che stesse frequentando colui che oggi è suo marito.

Solo dopo qualche tempo aveva spiegato come lui le avesse chiesto la mano e aveva raccontato che la prima proposta era stata in realtà rifiutata. Cinque mesi dopo il matrimonio, la modella aveva finalmente mostrato l'anello di fidanzamento.