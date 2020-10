Emily Ratajkowski è incinta: il primo figlio con il marito Sebastian Bear-McClard

Ha spiegato perché non vogliono conoscere il sesso del bambino

Emily Ratajkowski sarà presto mamma!

La modella ha rivelato in un saggio scritto per Vogue che lei e il marito Sebastian Bear-McClard stanno aspettando il loro primo figlio.

Ha anche spiegato perché non vogliono conoscere il sesso del bambino: "Quando mio marito ed io diciamo agli amici che sono incinta, la prima domanda che arriva dopo le congratulazioni è: 'Sai cosa vuoi?' Ci piace rispondere che non vogliamo sapere il genere fino a che il nostro bambino non avrà 18 anni e ce lo farà sapere".

"Tutti ridono su questo. C'è una verità nella nostra frase, una che suggerisce alle possibilità che sono molto più complesse dei genitali con cui potrebbe nascere nostro figlio, la verità che alla fine non abbiamo idea di chi - piuttosto che di cosa - stia crescendo nella mia pancia. Chi sarà questa persona? Di che tipo di persona diventeremo genitori? Come cambierà le nostre vite e chi siamo? Questo è un concetto meraviglioso e terrificante, che ci rende impotenti e umili".

Ha quindi aggiunto che vogliono crescere il loro bambino: "con meno stereotipi di genere" possibile. Ma ha aggiunto: "Non importa quanto io speri di essere progressiva, capisco il desiderio di conoscere il genere, sembra la prima vera opportunità di dare un'occhiata a chi sarà".

"Non necessariamente incolpo qualcuno per queste generalizzazioni, molte delle nostre esperienze di vita sono di genere e sarebbe disonesto cercare di negare la realtà. Ma voglio essere un genitore che permette al mio bambino di mostrare sé stesso. Eppure mi rendo conto che mentre spero che mio figlio possa determinare il suo posto nel mondo, comunque dovrà affrontare le innegabili costrizioni di genere prima ancora che possa parlare o, diamine, anche nascere".

Quando a inizio 2018 Emily Ratajkowski aveva rivelato di aver sposato Sebastian Bear-McClard, l'annuncio aveva stupito tutti perché nessuno ancora sapeva che stesse frequentando colui che oggi è suo marito.

Solo dopo qualche tempo aveva spiegato come lui le avesse chiesto la mano e aveva raccontato che la prima proposta era stata in realtà rifiutata. Cinque mesi dopo il matrimonio, la modella aveva finalmente mostrato l'anello di fidanzamento e molto tempo dopo aveva pubblicato l'album di matrimonio.