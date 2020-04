Elton John ha donato un milione di dollari per proteggere chi è affetto da HIV nell’emergenza in corso

Elton John ha lanciato un fondo di emergenza da un milione di dollari perché le persone che vivono con l'HIV non siano "lasciate indietro" durante l'emergenza coronavirus.

Attraverso la sua Elton John AIDS Foundation, vuole così "assicurarsi che le organizzazioni in prima linea possano rispondere agli effetti del covid-19 sui malati di HIV, una delle comunità più emarginate del mondo".

Da oltre 30 anni la fondazione del cantante si impegna per sconfiggere l'AIDS e per tutelare chi convive con la malattia. Le persone sieropositive potrebbero essere a maggior rischio nell'emergenza in corso perché il loro sistema immunitario è più debole.

Today, I’m proud to announce that my Foundation @EJAF is launching a $1million COVID-19 Emergency Fund to make sure that our frontline partners can respond to the effects of COVID-19 on HIV care for the most marginalised communities around the world. pic.twitter.com/g4wh9dnd3d