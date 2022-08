Elodie regina anche del gossip estivo: Andrea Iannone è la sua nuova fiamma?

La cantante avvistata con l’ex di Belén Rodriguez

Elodie è la regina dell’estate. Non solo grazie ai due singoli “Tribale” e “Bagno a mezzanotte”, tra i pezzi più suonati in radio, nei locali e sulle spiagge. La cantante romana è anche grande protagonista del gossip della stagione.

Se nelle scorse settimane si era parlato di un suo presunto ritorno di fiamma con il suo ex storico, il rapper Marracash, con cui aveva chiuso lo scorso novembre, nelle ultime ore sono uscite voci riguardanti un suo, per ora anch’esso presunto, nuovo interesse sentimentale.

Elodie sarebbe stata avvistata mentre bacia il pilota motociclistico, ed ex concorrente di Ballando con le stelle, Andrea Iannone. Pure il suo è un nome non nuovo alle cronache di gossip, visto che in passato ha vissuto delle paparazzate storie d’amore con Belén Rodriguez e Giulia De Lellis, e si è inoltre parlato di suoi flirt con Cristina Buccino e Soleil Sorge.

In questi giorni Elodie e Andrea Iannone sono stati avvistati più volte insieme in Sardegna. A lanciare l’indiscrezione che tra loro ci possa essere qualcosa in più di un’amicizia è la blogger e opinionista televisiva Deianira Marzano, che su Instagram ha riportato l'avvistamento di Elodie con Andrea Iannone in un locale di Porto Cervo da parte di un utente che preferisce rimanere anonimo: “Mercoledì sera al Sanctuary erano insieme e si sono baciati diverse volte”.

Nelle prime settimane di agosto, Elodie e Iannone sono stati avvistati in vacanza insieme anche in Puglia.

Cosa ne pensano i fan della cantante? Sui social sono divisi, c’è chi la vede bene insieme ad Andrea Iannone, ma in molti sognano ancora un suo riavvicinamento a Marracash.

ph: ufficio stampa, getty images