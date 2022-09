Elodie parla per la prima volta di Andrea Iannone: “Mi piace, ma…”

"Se dovesse fiorire, fiorirà"

Elodie ha un nuovo amore nella sua vita? Dopo le voci che parlavano di un ritorno di fiamma con l’ex Marracash, nelle scorse settimane la cantante e attrice è stata avvistata in vacanza in Sardegna in compagnia di Andrea Iannone, pilota motociclistico nonché ex di Belén Rodriguez e Giulia De Lellis. Adesso per la prima volta ha parlato della sua presunta nuova fiamma.

In un’intervista con Vanity Fair, Elodie ha affrontato vari argomenti e ha anche rilasciato le prime dichiarazioni pubbliche su Andrea Iannone: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Quando l’intervistatore le ha poi chiesto se Andrea è coatto, lei ha risposto: “È un ragazzo divertente, che mi fa ridere. E sì, è coatto”.

Elodie, che ha appena debuttato da attrice nel film presentato a Venezia Ti mangio il cuore, ha inoltre discusso della frase su Marracash pronunciata in un’intervista rilasciata nelle passate settimane: “Nessuno sarà mai più all’altezza”. La cantante ora ha commentato quelle parole dicendo: “In quel momento ci credevo. Poi chissà, magari verrò sorpresa e cambierò idea. Io sono sempre pronta a essere stupita. Da me e dagli altri”.

Riguardo alla sua paparazzatissima estate, Elodie ha quindi affermato che è “un’estate bellissima, tra le più divertenti della mia vita, iniziata alla festa di un amico del fotografo Giampaolo Sgura e continuata così, con una carovana di gente felice di stare assieme. Senza far nulla di particolare: solo ridere tantissimo e dormire pochissimo”.

ph: getty images