Elodie e Andrea Iannone sono pronti per andare a convivere?

Sembra i due facciano sempre più sul serio

L’amore tra loro è sbocciato da pochi mesi, ma sembra che Elodie e Andrea Iannone stiano facendo sempre più sul serio. Tanto che secondo nuove voci presto la cantante e il pilota motociclistico potrebbero andare a convivere.

Chi pensava che tra loro ci fosse soltanto un flirt estivo è stato smentito. Dopo essersi conosciuti durante le vacanze in Sardegna e in Puglia trascorse con alcuni amici comuni, di recente i due sono diventati Instagram Official e nelle scorse settimane Elodie è andata a Vasto, in Abruzzo, città natale di Andrea Iannone, dove ha fatto conoscenza con la famiglia del compagno.

Nelle ultime ore è quindi arrivata la testimonianza di un’amica della cantante, in gara a Sanremo 2023 con la canzone “Due” dal suo annunciato nuovo album “Ok. Respira”, che sostiene che i due siano pronti per fare il grande passo. No, non il matrimonio, almeno per ora, bensì la convivenza.

Parlando con il settimanale DiPiù TV, un’amica di Elodie ha infatti rivelato: “Ora che si sono trovati, che hanno capito di essere simili e avere gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme”.

Per il momento non è ancora chiaro dove andrebbero a vivere insieme ma, stando alle indiscrezioni, sarebbe Elodie a trasferirsi da Andrea, lasciando così Roma per la villa di Iannone a Lugano, in Svizzera.

Se confermata, si tratterebbe di una splendida notizia per chi “shippa” Elodie in coppia con Andrea Iannone. Meno invece per chi sognava un suo ritorno di fiamma con l’ex Marracash. All’inizio dell’estate un riavvicinamento con il rapper, con cui è rimasta in rapporti di amicizia, sembrava possibile. Adesso però la cantante sembra avere occhi soltanto per il pilota.

