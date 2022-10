Elodie e Andrea Iannone sono Instagram Official, e non solo…

Proseguono gli avvistamenti della neo coppia, tra Madrid e Vasto

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone sembra proseguire a gonfie vele e nelle scorse ore i due hanno tagliato un traguardo importante per (quasi) qualsiasi coppia di oggi, celebre o meno. La cantante e il pilota motociclistico sono diventati… Instagram Official!

Sulle Stories del suo seguitissimo profilo Instagram, Elodie ha condiviso uno scatto molto dolce del loro primo bacio social. Nella foto Andrea Iannone bacia sulla fronte Elodie. La cantante ha anche taggato il pilota.

I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme a Madrid. Ed è proprio fuori da un ristorante della capitale spagnola, dove hanno cenato con alcuni amici, che la neo coppia si è scattata il selfie poi condiviso sui social.

Non è però finita qui. Nelle scorse ore Elodie e Andrea sono stati paparazzati insieme a Vasto, in Abruzzo, la città natale del pilota, dove tuttora vivono i suoi genitori e suo fratello, proprietario di un bar nella zona. Una foto del loro avvistamento è stata scattata da un utente social e poi diffusa in rete dall'influencer di gossip Deianira Marzano.

La fonte ha raccontato: “Erano in un bar a Vasto, città natale di Iannone”. Non è chiaro se i due siano stati paparazzati nel locale del fratello di Andrea, ma c’è chi ipotizza che durante il loro passaggio in città il pilota possa aver presentato la nuova compagna alla sua famiglia.

Ma com’è nata la storia tra i due? Elodie e Andrea Iannone hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi la scorsa estate, durante le vacanze passate insieme ad amici in comune tra Puglia e Sardegna. Entrambi al momento erano ufficialmente single. Lei dopo aver chiuso con Marracash ha avuto un flirt con Davide Rossi, mentre tra le ex di lui ci sono Belén Rodriguez e Giulia De Lellis.

A settembre Elodie in un’intervista a Verissimo ha parlato della sua storia con Andrea Iannone: “È una persona che mi piace, però è un mese, è poco. Sto bene, parliamo molto, ridiamo, ci daremo la possibilità di frequentarci poi si vedrà, è troppo presto per dire altro”.

A Domenica In ha invece spiegato: “Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal punto di vista sentimentale. Mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo”.

E ancora, in un’intervista con Vanity Fair, riguardo a Iannone ha detto: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà”.

Ora l’amore tra i due sembra davvero fiorito, tra baci social e (forse) presentazioni in famiglia.

