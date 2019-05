Ella Bleu è la figlia di John Travolta e devi vedere com’è cresciuta (bene)

E quanto assomiglia al papà

John Travolta ha portato con sé una persona molto speciale durante l'ultima apparizione al "Jimmy Kimmel Live!": sua figlia Ella Bleu e scommettiamo che resterai colpito sia da quanto è wow e sia dalla somiglianza con il padre.

Embed from Getty Images

Ella Bleu è nata dal matrimonio tra la star e l'attrice Kelly Preston e oggi ha 19 anni.

Vuole seguire le orme dei genitori nel mondo del cinema e durante la puntata hanno presentato il film "La Rosa Velenosa", in cui recitano entrambi. Avevano già lavorato insieme, ben dieci anni fa, in "Old Dogs" quando Ella è ancora una bambina.

Embed from Getty Images

Durante lo show, hanno scherzato sul fatto che anche John Travolta, come capita a tutti i genitori, a volte mette in imbarazzo la figlia. Solo che a lei è capitato davanti a Taylor Lautner!

Ella ha spiegato che aveva una cotta per l'attore di "Twilight", che un giorno è passato a casa Travolta: "Sono sempre stata Team Jacob e prima che passasse da noi, i miei amici ed io cercavamo e guardavamo foto di lui".

"Poi la prima cosa che mio papà gli ha detto è stata: 'lei ti stava giusto cercando su internet'".

LOL

Ecco il video dell'intervista:

ph: getty images