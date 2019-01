Eddie Redmayne non vede l’ora del ritorno di The Hills

Eddie Redmayne ha svelato il suo guilty pleasure ed è The Hills!

L'attore premio Oscar ha confessato di essere il fan numero uno dello show in un'intervista con W Magazine: "Sono emozionato perché The Hills, la mia passione segreta, sta tornando" ha detto, riferendosi al fatto che Audrina Patridge, Heidi Montag, Spencer Pratt, Stephanie Pratt, Justin Bobby, Frankie Delgado e Jason Wahler stanno tornando con un nuovo capitolo della serie.



E proprio una delle protagoniste è un pallino di Eddie Redmayne: "Ho un rapporto di amore e odio con Heidi Montag".

Il reboot dello show si chiama The Hills: New Beginnings e vedrai cosa fanno oggi i ragazzi di Los Angeles, che ormai sono cresciuti e hanno messo su famiglia. Ci saranno anche dei nuovi arrivati, per scatenare le dinamiche che negli anni passati ti hanno tenuto incollato allo show: senza drammi, non sarebbe The Hills!

E una di queste nuove leve è Mischa Barton, l'indimenticabile Marissa Cooper di The O.C.: un motivo in più per non perderselo.

ph: getty images