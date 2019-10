Ed Sheeran si diverte a mettere delle clausole assurde nel contratto del suo manager

Lo ha rivelato lo stesso Stuart Camp

Se sei un fan di Ed Sheeran, già sai che ha un sacco di senso dell'umorismo ma questo aneddoto raccontato dal suo manager li supera tutti!

Stuart Camp, che da anni lavora con l'artista, ha rivelato che Ed si diverte ad inserire delle clausole piuttosto strambe nel suo contratto, compresa una che riguarda "Harry Potter".

Durante un'intervista in un podcast della BBC, gli hanno chiesto quale tipo di accordo lo rendesse più nervoso: "È il mio stesso accordo di management con Ed Sheeran perché ogni anno mette una stupida clausola e io devo attenermici per forza".

Ma di cosa si tratta esattamente? Stuart Camp ha citato un esilarante esempio, raccontando che una delle ultime richieste è stata quella di portarsi sempre in giro una foto di Fred e George Weasley, i gemelli e personaggi di "Harry Potter".

"Giuro che devo sempre portarmi in giro un'immagine di Fred e George che è pure stata plastificata. Sì, ho una foto di questi gemelli e la devo avere con me tutto il tempo. È nel mio contratto di gestione con lui, come altre cose stupide, sullo stesso genere" ha spiegato e ha anche dimostrato di avere davvero l'immagine con sé.

Il manager ha specificato che ha trovato una scappatoia alla clausola messa da Ed Sheeran che lo obbliga solo a portarsi dietro la foto, perché il cantante invece intendeva che la doveva mostrare a ogni persona che incontra: "In realtà c'è stato un equivoco. Lui crede che la debba far vedere alla gente ovunque io vada. Se compaio in un giornale e non c'è la foto dei gemelli, lui mi telefona e mi dice che sto violando il contratto".

LOL!

Stuart Camp è il manager di Ed Sheeran dal 2011 e non solo: recentemente hanno aperto insieme un pub a Notting Hill, Londra, chiamato Bertie Blossoms.

Se Ed si diverte così in qualcosa di ufficiale come un contratto, non osiamo immaginare cosa può combinare quando sono insieme al pub, ma di sicuro vorremmo tanto essere presenti per vederlo di persona!

ph: getty images