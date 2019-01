Ed Sheeran non si è ancora sposato: secondo i Rudimental il matrimonio sarà quest’anno

Hanno ricevuto la partecipazione

Marcia indietro sul matrimonio di Ed Sheeran: il cantante non si sarebbe sposato nel 2018 come sembrava far intuire in un'intervista.

Lo hanno svelato i Rudimental - con i quali il cantante ha collaborato sulle hit "Bloodstream" e "Lay It All On Me" - spiegando di aver ricevuto la partecipazione e che le nozze con Cherry Seaborn si terranno "più avanti, quest'anno".

"Abbiamo ricevuto l'invito e non vediamo l'ora - ha detto uno dei membri del gruppo, Piers Aggett, al Daily Star - ci ha invitati tutti dopo che gli abbiamo detto che avremmo comunque fatto irruzione. Brinderemo con lui e celebreremo quel giorno fantastico".

Il collega Kesi Dryden ha aggiunto che sicuramente faranno i dj al ricevimento di matrimonio di Ed Sheeran: "Non c'è possibilità che andremo al matrimonio senza suonare. Non ce l'ha chiesto ma succederà a un certo punto".

E ha aggiunto: "Sono sicuro che sarà divertente. Ed ha un sacco di amici ed è un bravo ragazzo".

Ed Sheeran aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con Cherry Seaborn a gennaio 2018, anche se la proposta vera e propria era stata fatta a dicembre dell'anno precedente.

In agosto, sembrava aver suggerito di essersi già sposato quando in un'intervista gli avevano chiesto qualche dettaglio sul matrimonio.

View this post on Instagram Who likes sport sports A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Dec 19, 2018 at 2:59am PST

Non aveva smentito o confermato, ma aveva indicato un anello indossato dove si porta la fede e aveva spiegato di non fare mai niente troppo in pubblico.

Ci eravamo già rassegnati a non vedere mai le foto delle nozze, ma a questo punto la speranza si è riaccesa e aspettiamo il matrimonio di Ed Sheeran e Cherry Seaborn manco fosse il Royal Wedding!

ph: getty images