Ed Sheeran ha confermato di essersi sposato: ha parlato del matrimonio con Cherry Seaborn

Mentre ascolti a tutto volume "No.6 Collaborations Project", Ed Sheeran ha qualcosa da dirti: sì, è ufficialmente un marito!

Il cantante ha confermato in un'intervista sul canale YouTube di Charlamagne Tha God di aver sposato la fidanzata di lunga data Cherry Seaborn.

La confessione è arrivata quando Charlamagne gli ha chiesto di parlare di "Remember the Name" e del verso che menziona una moglie: "My wife wears red, but looks better without the lipstick".

"È stato scritto prima che io e Cherry ci sposassimo e sapevo che saremmo stati già sposati nel momento in cui sarebbe uscita la canzone" ha risposto Ed Sheeran.

"Ho pensato che qualcuno l'avrebbe ascoltata e si sarebbe detto: 'Oh, sono sposati'".

Guarda tutta l'intervista qui sotto:

Secondo le indiscrezioni, si sarebbero sposati in segreto poco prima dello scorso Natale, davanti a una quarantina di invitati tra amici e famigliari.

