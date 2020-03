Ed Sheeran continuerà a pagare chi lavora nel suo ristorante, anche se ora è chiuso

Lo staff del Bertie Blossoms di Notting Hill

#IoRestoACasa è l'unico modo che abbiamo per contenere la diffusione del coronavirus e per alcuni è richiesto uno sforzo in più, visto che la chiusura di tante attività sta penalizzando il loro lavoro.

Sicuramente ne hai sentito parlare al tg e i ristoranti sono un esempio lampante: senza poter accogliere clienti, non hanno introiti e così è difficile pagare cuochi e camerieri.

Ebbene, Ed Sheeran ha deciso di continuare a pagare gli stipendi, senza decurtazioni, di chi lavora nel suo pub ristorante Bertie Blossoms di Notting Hill, a Londra, aperto da novembre 2019.

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, che hanno intervistato alcune fonti: "Ed ha detto a tutti di non preoccuparsi, che si occuperà lui di pagare e che ci rivedremo tutti insieme una volta che il mondo sarà tornato alla normalità. I manager controlleranno il locale ogni tanto, per vedere che tutto sia a posto".

Gli insider hanno aggiunto che l'artista: "Ha anche incoraggiato lo staff a trovare un nuovo lavoro in questo periodo o a offrirsi come volontari per aiutare durante l'emergenza".

"È fantastico che Ed Sheeran abbia così tolto un pensiero a chi lavora nel ristorante. Le persone diranno: 'beh, tanto se lo può permettere' ma non è detto perché a volte le persone che hanno più soldi sono le meno generose. Ma questo non è il caso di Ed".

Ovviamente, come hanno fatto notare le fonti, c'è caso e caso - non si possono paragonare grandi catene di ristorazione a un locale famigliare, ristoratori con un cospicuo patrimonio alle spalle a chi non riesce a pagare i propri dipendenti perché non può mantenere neanche sé stesso - ma il gesto di Ed Sheeran resta qualcosa da applaudire!

ph: getty images