Ecco come potresti andare al concerto delle Spice Girls con Emma Stone

L'attrice ha lanciato un contest per beneficenza

Se non fosse abbastanza l'attesissimo reunion tour delle Spice Girls, Emma Stone ha appena alzato la posta: andare a un concerto del gruppo in sua compagnia.



Lo Spice World Returns - 2019 Tour inizierà il prossimo maggio e l'attrice, insieme alle Haim, ha messo in palio la possibilità di andare con lei a una delle date di Londra.

Il tutto per beneficenza: la star e il gruppo hanno unito le forze per lanciare una campagna a favore di alcune associazioni, in collaborazione con il sito Omaze, e tra tutte le persone che doneranno, ne verrà estratta una - con un accompagnatore - che potrà vedere le Spice Girls con loro.

Non solo, ci sarà anche un meet & greet con Emma, Geri, Mel B e Mel C.

Emma Stone e le Haim hanno pubblicato un video molto carino per invitare a partecipare, basato su quello, mitico, di "Stop" delle Spice Girls. Eccolo:

Ecco com'era l'originale delle Spice Girls:

ph: getty images