Ecco come gli One Direction festeggeranno il decimo anniversario della band

Non si parla di reunion ma ci sono comunque tante novità in arrivo

Manca una settimana esatta al 23 luglio, giorno in cui saranno passati dieci anni da quando Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik diventarono gli One Direction.

Anche se sembra che non ci sarà la tanto attesa reunion, è un'occasione speciale da festeggiare alla grande e infatti ci sono delle belle novità in arrivo.

Secondo la compagnia di pubbliche relazioni Simon Jones PR, il gruppo marcherà questa tappa pubblicando: "uno speciale video celebrativo dei dieci anni realizzato per i fan, un sito, playlist interattive e diverse attività sulle piattaforme digitali".

Il sito 10 Years of One Direction

Il 23 luglio, spiega l'agenzia di PR, verrà lanciato un sito "10 Years of One Direction" pensato come una timeline della storia degli One Direction e che che offrirà esperienze interattive, oltre a un archivio di video musicali, performance tv, dietro le quinte e momenti rari.

Sul sito i fan potranno creare delle playlist condivisibili, che saranno personalizzate a seconda di come si è interagito con i vari contenuti del sito e di come si è navigato tra le varie epoche della storia dei 1D. Le playlist si potranno salvare sugli accont Spotify e Apple Music.

Il nuovo video celebrativo

Su YouTube, verrà pubblicato un nuovo video che ripercorrerà la carriera della band, dalla formazione a X Factor al singolo "History" e con immagini dai video musicali, dalle esibizioni, dai backstage e dalla speciale relazione con i Directioner.

Nuovi EP e attività sulle piattaforme streaming

Sulle piattaforme streaming, verranno rilasciati degli EP con canzoni rare, remix, registrazioni live e acustiche, così che i fan possano riscoprire questi brani e queste nuove versioni.

Su Spotify, Apple Music, YouTube e altre piattaforme ci saranno delle attività come creare o aggiornare le playlist degli One Direction. Alexa di Amazon canterà "buon compleanno" agli One Direction nel giorno del loro anniversario.

Nei mesi scorsi, Liam Payne aveva raccontato che gli One Direction stavano pianificando qualcosa per celebrare il decimo anniversario del gruppo, anche se senza Zayn Malik.

Si era pensato a una reunion ma a maggio, Niall Horan aveva distrutto le speranze di rivederli insieme parlandone in un'intervista.