È ufficiale tra Halsey e Evan Peters: il primo red carpet insieme

Con un costume di coppia in vista di Halloween

Dopo un mese di rumors, ora è arrivata la conferma che Halsey e Evan Peters sono una coppia.

La cantante e l'attore hanno debuttato sul red carpet della festa per il centesimo episodio di "American Horror Story" e, siccome siamo vicini a Halloween, si sono presentati con dei costumi coordinati.

Embed from Getty Images

La 25enne si è travestita da Cher, con un abito a pois colorati e dallo scollo asimmetrico che metteva in mostra i suoi tatuaggi, mentre il 32enne da Sonny, ex marito e partner lavorativo dell'iconica artista.

Embed from Getty Images

Secondo un insider di E! News, non si sarebbero mai allontanati l'uno dall'altro per tutta la serata: "Sono stati sempre appiccicati. Si tenevano per mano e si baciavano. Halsey teneva un braccio intorno al collo di Evan, mentre lo guardava negli occhi, mentre lui teneva una mano sul suo fianco".

Embed from Getty Images

Anche la sera prima erano stati visti insieme, mentre lasciavano la festa di Halloween organizzata dalla cantante e sempre con un travestimento di coppia. Si erano trasformati in "Juggalos", ovvero i fan del gruppo hip hop Insane Clown Posse.

Il primo avvistamento di Halsey e Evan Peters insieme era arrivato a fine settembre, quando erano andati al parco divertimenti californiano Six Flags.

Vai qui per saperne di più su come è finita tra la cantante e l'ex Yungblud e come è iniziata con l'attore.

Ti ricordiamo che Halsey è in nomination agli MTV EMA 2019 in tre categorie. Vai qui per scoprire tutti i cantanti candidati e per sapere come votare i tuoi preferiti!

ph: getty images