È John Legend l’uomo più sexy al mondo del 2019, secondo l’annuale gara di People

Bello e pure bravo

Voce d'angelo, occhi da cucciolo e bicipiti scolpiti: va a John Legend il titolo di uomo più sexy vivente del 2019!

People ha appena incoronato l'artista nella tradizionale gara al fascino maschile più strabiliante e il 40enne prende così il posto di Idris Elba, che aveva vinto lo scorso anno.

Lo stesso John Legend ha scherzato via Instagram sul fatto di essere perplesso che abbiano scelto proprio lui per seguire così tanta sexytudine, dimostrando che, oltre che hot, è pure simpatico. Mentre Idris Elba gli ha fatto i complimenti: "Le mie congratulazioni! Te lo meriti" ha scritto sui social.

Poi di talento ne ha da vendere, tanto che John è una delle poche star ad aver ottenuto lo status di "EGOT", ovvero ha vinto i quattro premi più importanti nel mondo dello spettacolo: l'Emmy Awards per aver prodotto "Jesus Christ Superstar Live", dieci Grammy Awards con le sue canzoni, un Oscar per il brano "Glory" nel film "Selma" e un Tony Award per aver co-prodotto lo spettacolo "Jitney".

Visualizza questo post su Instagram Miles is the owl from Sleeping Beauty but he refused to wear the owl head Un post condiviso da John Legend (@johnlegend) in data: 1 Nov 2019 alle ore 2:17 PDT

È anche un dolcissimo marito e papà: sposato con Chrissy Teigen dal 2013, hanno avuto i figli Luna di 3 anni, e Miles di un anno e mezzo.

E bravo John Legend!

ph: getty images