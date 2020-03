È finita la storia tra Lana Del Rey e il fidanzato poliziotto

Stavano insieme dalla scorsa estate

Lana Del Rey e Sean "Sticks" Larkin non sono più una coppia.

Lo ha rivelato il 46enne parlando con il New York Times: "Ora siamo solo amici - ha detto - Ogni tanto ci parliamo, ma siamo entrambi molto impegnati al momento".

Sean, che è un poliziotto in servizio per il dipartimento di Tulsa, in Oklahoma, ed è noto oltreoceano per essere comparso in alcuni docu-reality che seguono il lavoro gli agenti, ha anche descritto cosa facevano quando stavano insieme: "Uscivamo con i miei amici del dipartimento e con le loro mogli. Guardavamo le partite, andavamo a cena, cose così. Cose normali che la gente fa con i propri amici".

Ha aggiunto che i suoi figli, che hanno 17 e 22 anni, erano rimasti molto sorpresi nel sapere che il papà uscisse con Lana Del Rey: "Erano esterrefatti".

I primi rumors sul fatto che l'artista 34enne potesse aver trovato un nuovo amore erano partiti a fine settembre quando era stata paparazzata in compagnia di Sean a Central Park, a New York. Lo scorso dicembre, aveva confermato la relazione postando una dolce foto di coppia nelle Stories.

Due mesi fa, avevano debuttato sul red carpet dei Grammy Awards 2020.

ph: getty images