Dylan Sprouse ha ricordato il 15esimo anniversario della serie che ha lanciato lui e il fratello Cole

Te li ricordi nei panni di Zack e Cody, da piccoli?

Sono passati ben 15 anni da quando andò in onda per la prima volta "Zack e Cody al Grand Hotel" e Dylan Sprouse ha voluto ricordare l'anniversario con una foto throwback.

Lui e il fratello gemello Cole Sprouse da piccoli sul set della serie che, come ha scritto nella didascalia: "In un certo modo ci ha salvati".

"È passato così tanto tempo da quando nel primo episodio Cole cercava inesistenti peli sotto la mia ascella" ha iniziato, scherzando sulla foto.

Poi, più serio: "Avevamo circa 11 anni quando iniziarono le riprese. Un sacco di cose difficili stavano succedendo nelle nostre vite e questo show, in un certo modo, ci ha salvati. Mille anni di gratitudine a tutti coloro che ci hanno lavorato. Vi amo e sono felice che questa serie possa ancora dare la nostalgia che avevano una volta guardandola. Terrò questi ricordi con me per sempre".

Anche Brenda Song, che in "Zack e Cody al Grand Hotel" interpretava London Tipton, ha ricordato l'anniversario con un divertente post: "La mia reazione quando ho letto che sono passati 15 anni dalla prima di Zack e Cody. Pazzesco! Non mi sono mai sentita così vecchia. Mi mancate!".

ph: getty images