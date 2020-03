Dylan Sprouse ha raccontato come lui e Barbara Palvin stanno passando #IoRestoACasa

Si trovano a New York, dove convivono

Sono tante le star che stanno condividendo con i fan quello che stanno facendo in questo periodo strano e incerto, per ingannare le tante ore libere dovute al #IoRestoACasa, l'unico modo che abbiamo per fare la nostra parte contro la diffusione del coronavirus.

Tra queste star, c'è anche Dylan Sprouse che ha spiegato quali sono le attività con cui lui e Barbara Palvin passano il tempo: "Recuperiamo film e serie tv che ci siamo persi - ha detto a Entertainment Tonight - Mi trovo con la mia fidanzata Barbara a New York, restiamo completamente al chiuso per quanto umanamente possibile".

L'attore e la modella erano andati a convivere nella Grande Mela poco più di un anno fa.

Il 27enne sta cercando di trovare il lato positivo in questa situazione: "Nonostante le circostanze, è bello poter stare insieme considerando che di solito voliamo tutto il tempo intorno al mondo e non avevamo così tanto tempo da passare insieme da parecchio".

Non solo film e serie tv, Dylan Sprouse e Barbara Palvin sono in fissa per un videogioco: "È appena uscito il nuovo Animal Crossing, quindi stiamo giocando parecchio a quello".

"Giochiamo anche ad altri giochi, parliamo, cerchiamo di organizzarci, tutte cose per cui non avevamo molto tempo. Abbiamo anche iniziato un anime che ci piace molto e si chiama 'Haikyu' ed è un divertente anime sulla pallavolo. Ma comunque giochiamo molto più ai videogiochi che guardare la tv".

Tra le altre celeb che hanno raccontato come stanno passando #IoRestoACasa, ci sono ad esempio Shawn Mendes e Camila Cabello: lui le sta insegnando a suonare la chitarra, mentre lei ricambia facendogli lezione di spagnolo.

Anche Harry Styles sta imparando una nuova lingua: l'italiano!

ph: getty images