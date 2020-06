Dylan Sprouse e Barbara Palvin hanno celebrato due anni d’amore

Per il loro secondo anniversario, Dylan Sprouse e Barbara Palvin hanno portato il loro amore un po' più in alto: sì, scalando le cime del parco nazionale di Yosemite in California!

Lo ha svelato l'attore, condividendo su Instagram una foto della loro avventura dove, stupendi come sempre, sorridono felici davanti allo sfondo delle montagne.

"Qualche giorno in ritardo a causa del fatto che il telefono non prende allo Yosemite ma buon secondo anniversario" ha cominciato a scrivere nella didascalia.

Poi ha aggiunto un twist ironico, come solo il 27enne sa fare, scherzando sul fatto che si somigliano fisicamente: "Brindo a noi che ci assomigliamo sempre di più ogni anno che passa, finché diventeremo un'unica bestia con quattro braccia e quattro gambe, che corre in cima a 50 miglia orarie e urla come un babbuino contro i viaggiatori che sorpassano il confine del nostro bosco".

Alla fine è tornato sul filone romantico, con un bel "ti amo".

Dylan Sprouse e Barbara Palvin erano andati a convivere nella Grande Mela a gennaio 2019. L'ultimo aggiornamento era arrivato lo scorso marzo, quando lui aveva raccontato come stavano passando l'auto isolamento.

A maggio, l'attore ci aveva ragguagliato su come sta il gemello Cole Sprouse dopo il breakup da Lili Reinhart.

