Dylan O’Brien si è portato a casa un cimelio epico dal set di “Teen Wolf”

Quando una serie arriva alla sua conclusione, spesso gli attori protagonisti si portano a casa un ricordo dal set.

Di solito si tratta di qualcosa di piccolo come un accessorio - come Emilia Clarke che aveva tentato di prendersi la parrucca di Daenerys di Game of Thrones - o un trucco - come Millie Bobby Brown con il sangue finto di Eleven di Stranger Things - o magari il copione di una delle prime puntate.

Ma Dylan O'Brien ha alzato l'asticella con qualcosa di epico!

L'attore ha raccontato di essere diventato il proprietario della jeep guidata dal suo personaggio Stiles Stilinski.

"Ho la jeep - ha detto durante la recente reunion di Teen Wolf - Era importante per me prendere qualcosa, tutti coloro che mi sono vicini sanno che il mio cuore è e sarà sempre con Teen Wolf. Non potevo non prendermi la jeep!".

Tra le altre star, Shelley Hennig, ovvero Malia Tate nella serie, si è portata a casa dal set i canini appuntiti, mentre Linden Ashby, cioè Noah Stilinski, ha l'uniforme da sceriffo.

ph: getty images