Dua Lipa è tornata single: è finita con lo chef Isaac Carew

Si erano già lasciati e ripresi una volta

Sarebbe colpa dei troppi impegni di lavoro se la relazione tra Dua Lipa e Isaac Carew è finita.

Non è la prima volta che la cantante e lo chef si lasciano: erano stati insieme dal 2013 al 2017 e poi si erano ritrovati all'inizio del 2018, fino ad ora.

Una fonte del The Sun ha spiegato che: "facevano fatica a vedersi, da quando erano tornati insieme. Volevano far funzionare le cose e per un po' è andato tutto ala grande, ma lei è sempre più impegnata".

"Dua Lipa sta per rilasciare nuova musica e si è esibita intorno al mondo non stop negli ultimi tre anni, quindi era dura vedersi".

A riprova che sia davvero finita, lui ha smesso di seguire l'artista su Instagram a inizio settimana, anche se permangono per ora sul suo account le foto insieme.

Solo lo scorso mese, Dua Lipa e Isaac Carew erano apparsi felici e innamorati sul red carpet del Met Gala 2019.

Intanto, la cantante è stata vista in studio di registrazione con Pharrell.

