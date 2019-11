Dua Lipa e Anwar Hadid hanno debuttato su un red carpet, con tanto di bacio

Non potrebbero essere più innamorati

Adesso è red carpet official: Dua Lipa e Anwar Hadid hanno calcato per la prima volta un tappeto rosso come coppia, arrivando insieme agli American Music Awards 2019.

La cantante e il modello sono apparsi più innamorati che mai, perdendosi l'uno negli occhi dell'altra e ridendo felici.

A coronare il tutto, si sono anche scambiati un bacio in favore dei fotografi.

"È molto bello" ha detto Dua Lipa a E! News parlando del fatto di avere il fidanzato al suo fianco durante l'evento, in cui l'artista si è esibita con il nuovo singolo "Don't Start Now".

È la prima volta che Dua Lipa e Anward Hadid calcano un red carpet insieme, ma non è la prima volta che regalano un tenero momento durante una cerimonia di premiazione. Agli scorsi MTV EMA 2019 erano stati fotografati in un momento di coppia perfetto!

La storia d'amore sarebbe iniziata lo scorso giugno quando erano stati visti insieme per la prima volta in California. A presentarli sarebbe stata una delle sorelle di lui, Gigi Hadid, da tempo amica dell'artista.

A inizio agosto, Dua Lipa aveva portato il fidanzato in Kosovo dalla sua famiglia, in occasione del Sunny Hill festival che organizza lei stessa per portare artisti internazionali nel Paese. E a fine mese avevano festeggiato insieme il compleanno di lei.

A settembre, ecco un altro passo nella loro relazione: sarebbero andati a convivere.

ph: getty images