Drake si è regalato un aereo da 185 milioni di dollari

#Riccanza

Benvenuto a bordo dell'Air Drake.

No, non è una nuova compagnia aerea ma l'ultimo acquisto di Drake: si tratta di un Boeing 767 customizzato per lui.

Il rapper ha svelato su Instagram l'apparecchio nuovo fiammante, postando un video in cui si vede sia l'esterno che i lussuosi interni, con divanetti e poltrone in pelle. Sulla fiancata ha fatto disegnare un gufo, ovvero il simbolo della sua etichetta OVO.

"Niente affitto, niente multiproprietari" si sente dire fieramente nella clip.

Secondo Airways Magazine, l'aereo sarebbe costato 185 milioni di dollari, senza però contare la customizzazione.

Un acquisto che non è piaciuto a tutti: c'è infatti chi sta criticando Drake per aver comprato un mezzo di trasporto altamente inquinante, nonostante parli lui stesso di cambiamento climatico nella canzone "Heat of the Moment" ("Talkin' 'bout how the weather's changin. The ice is meltin' as if the world is endin").

ph: getty images