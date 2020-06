Drake ha condiviso una rara e tenerissima foto del figlio Adonis

<3

Diceva sul serio Drake quando lo scorso maggio aveva annunciato di aver cambiato idea sul fatto di non voler parlare o pubblicare immagini del figlio Adonis.

In occasione della Festa del Papà, che negli Stati Uniti e in altri Paesi si festeggia la terza domenica di giugno, il rapper ha condiviso una nuova foto del bimbo, in cui sembra essersi appena svegliato dal pisolino. Con gli occhioni assonnati e la testa piena di riccioli, è tenerissimo:

Visualizza questo post su Instagram Happy Fathers Day to all the real g’z handling business 🌍 Un post condiviso da champagnepapi (@champagnepapi) in data: 21 Giu 2020 alle ore 1:35 PDT

Adonis è nato a ottobre 2017 dalla breve relazione con Sophie Brussaux solo quest'anno abbiamo avuto il piacere di vederlo per la prima volta, appunto perché Drake è sempre stato molto riservato sul piccolo.

Non era stato neanche lui a rivelare di essere diventato padre, ma lo aveva fatto Pusha T nel brano dissing "The Story of Adidon". Il 33enne lo aveva poi confermato un mese dopo, a giugno 2018, sempre attraverso una canzone, "Emotionless".

In un'intervista dello scorso dicembre, il rapper aveva spiegato di non avere annunciato subito la notizia perché aveva dei dubbi sulla paternità e stava aspettando i risultati del test del DNA.

Lo scorso maggio, invece, Drake aveva spiegato di volersi liberare dal fatto che il suo essere una celebrità possa costringere coloro intorno a lui a "vivere sotto copertura" e così aveva deciso di postare la prima foto di Adonis.

ph: getty images