Drake smette di seguire Kim Kardashian su Instagram, dopo aver scatenato l’ira di Kanye West

Continua la faida tra i due rapper

Lo scorso anno, Kanye West aveva riacceso la faida contro Drake e nell'ultimo sfogo via social se l'era presa perché il collega seguiva su Instagram Kim Kardashian.



"Immagina avere dei problemi con qualcuno e scoprire che segue tua moglie su Instagram" aveva scritto, tra gli altri tweet.

Sembra che il rapper di "Gods Plan" abbia ricevuto il messaggio perché ora, secondo il Daily Mail, ha smesso di seguire la moglie di Kanye. Drake non era già tra le persone seguite da Kim.



Lo scorso ottobre, West lo aveva incolpato di aver citato la moglie nella canzone "In My Feelings" e aveva coinvolto anche Rihanna.

A metà dicembre, un altro sfogo perché Drake gli avrebbe chiesto una autorizzazione riguardante la canzone "Say What's Real". La cosa era degenerata in decine e decine di messaggi e tirando in mezzo di tutti e di più, da Travis Scott a Pusha T, da Kris Jenner a, addirittura, Michael Jackson.

Ma la faida in corso non ha impedito alle sorelle di Kim, Kylie e Kendall Jenner, di passare il Capodanno con Drake: le due sono state viste con i fidanzati alla festa organizzata dal rapper. Cosa ne avrà pensato Kanye West? Forse non vogliamo saperlo.

ph: getty images