Dentro al party di Beyoncé e Jay-Z per gli Oscar 2020, con le Kardashian Jenner, Rihanna, Adele e tanti altri

Dal menù alla musica, passando per i tantissimi invitati famosi

Tra i tanti after party degli Oscar 2020, il più glamour e il più gettonato è stato quello di Beyoncé e Jay-Z!

Sono state così tante le star che hanno partecipato alla festa, che quasi superavano quelle presenti agli stessi Academy Awards.

Mettiti comodo perché la lista è lunga: si sono viste attrici e attori come Natalie Portman, Charlize Theron, Reese Witherspoon, Michael B. Jordan, Anthony Anderson, Jessica Alba e America Ferrera.

Cantanti e rapper come Rihanna, Adele, Sean "Diddy" Combs, French Montana, Lin-Manuel Miranda.

Visualizza questo post su Instagram . Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 10 Feb 2020 alle ore 7:45 PST

E poi la famiglia regina dei reality americani quasi al completo: Kris Jenner e il fidanzato Corey Gamble, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian e il marito Kanye West, Khloé Kardashian e Kylie Jenner. Mancava solo Kendall Jenner. Presente invece l'ex di Kylie e papà di Stormi Travis Scott.

Visualizza questo post su Instagram yes to the dress..💋@viviennewestwood Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 10 Feb 2020 alle ore 10:50 PST

A parte le foto dei look postate dalle stesse star, non ci sono ancora foto della serata perché pare che gli invitati debbano firmare un contratto di riservatezza prima di entrare all'evento.

Una fonte di E! News ha però raccontato qualche dettaglio: il tema del party era dedicato alle città di Houston e Brooklyn, le città dove Queen B e Jay-Z sono rispettivamente nati e cresciuti.

"Non era eccessivamente stravagante, sembrava che volessero che tutti si sentissero casual - ha spiegato l'insider, svelando il menù - Agli ospiti sono state servite empanadas di pollo, pollo piccante, agnello, crocchette di avocado e vari dolci con cioccolato e vaniglia. C'era anche della pizza in stile New York ed era la cosa che la maggior parte degli invitati non vedeva l'ora di mangiare, più del resto del buffet".

E la musica? "Hanno messo un sacco di canzoni anni '90, comprese le loro hit 'Empire State of Mind', 'Deja Vu' e 'Crazy in Love'. Beyoncé ha preso il microfono a un certo punto e ha intonato alcune frasi di 'Brown Skin Girl' e 'I Care', mentre Jay-Z ha cantato 'I Just Wanna Love You'".

La fonte ha raccontato anche qualche aggiornamento sugli ospiti, gli ex Kylie Jenner e Travis Scott ad esempio: "Sono stati insieme tutta la notte, non c'erano particolari dimostrazioni d'affetto ma si divertivano insieme. Sembra che Travis sia in buoni rapporti col resto della famiglia e chiacchierava anche con Kourtney e Khloé".

Poi Rihanna: "È arrivata con due amiche e quando è entrata è stata subito l'anima della festa: Jay e Beyoncé erano così felici di vederla. C'erano infinite bottiglie di champagne alla festa e Rihanna immediatamente si è presa un bicchiere. Ha dato un grande abbraccio a Jay-Z e hanno chiacchierato".

"Poi ha ballato con le amiche e sembrava in piena modalità party. Ha anche salutato Michael B. Jordan e Anthony Anderson, fermandosi a parlare. Tutti la volevano salutare e a volte sembrava un po' sopraffatta".

Ed ecco com'è andato l'after party degli Oscar 2020 organizzato da Beyoncé e Jay-Z. Adesso sappiamo tutto, ma ci resta ancora una domanda: quando saremo invitati anche noi?!

ph: getty images