Demi Lovato scrive una lettera sul “giorno dei miracoli” a due anni dal momento più buio

"Mi sento libera dai miei demoni"

Per Demi Lovato amare se stessa non è solo il tema del suo ultimo singolo "I Love Me", è soprattutto il punto di arrivo di un lungo percorso di guarigione iniziato dopo quel luglio 2018, quando è stata portata d'urgenza in ospedale a seguito di una presunta overdose.

La cantante ora chiama il 24 luglio il suo "giorno dei miracoli" e ha spiegato il perché ai suoi fan con una lunga nota condivisa su Instagram.

"Mi sento così grata, così ho scritto qualcosa ...", dice Demi nella didascalia del post, che si apre con un video in cui seduta in auto ascolta ad occhi chiusi "The Only Exception" dei Paramore.

Dopo il video, sfogliando l'album possiamo leggere la nota:

"Oggi è il mio giorno dei miracoli. Sono così felice di averne uno. Rappresenta come i dottori dell'ospedale Cedars Sinai mi hanno salvato la vita. Come la mia vita è diventata qualcosa al di là dei miei sogni più folli. Solo 2 anni dopo quel terribile giorno, sono fidanzata con l'amore della mia vita e posso sinceramente dire che mi sento libera dai miei demoni. Ciascuno ed ognuno. Non ho mai pensato che questo sentimento fosse possibile. "

Demi si è appena fidanzata con Max Ehrich e presto si sposeranno, ma la cantautrice ha sottolineato che trovare l'amore non dovrebbe essere l'obiettivo finale o essere visto come la chiave per una felicità duratura:

"Non è solo perché mi sono innamorata (anche se non mi ha fatto male), ma perché negli ultimi 2 anni ho fatto più lavoro su me stessa di quanto non abbia fatto in tutta la mia vita. Le cose che di solito mi buttavano giù per settimane o addirittura mesi, ora passano come tempeste tropicali perché il mio rapporto con Dio mi ha fornito una sicurezza infinita. Molto prima di avere un anello di fidanzamento al dito, avevo la parola "me" per ricordare a me stessa che, qualunque cosa accada, io giuro di amarmi. Non puoi amare completamente un altro senza amarti prima".

Ora Demi si sta prendendo il tempo per riflettere e mostrare la sua gratitudine, specialmente attraverso la sua spiritualità:

"Grazie a Dio per questa pace e comprensione, ma soprattutto perché mi sta dando la forza per combattere nei momenti più bui. Grazie alla mia famiglia, amici e fan per avermi sempre supportato e rispettato la mia privacy in questo viaggio. Vi amo tutti."

E noi amiamo te, Demi <3

ph. getty images