Demi Lovato ha una risposta super ironica per chi le dice di mettersi a dieta

Non vorremmo mai parlare di body shaming, perché sarebbe fantastico vivere in un mondo dove nessuno ti giudica per il tuo aspetto, ma visto che c'è ancora qualcuno che si permette di dire agli altri cosa devono fare del proprio corpo, allora vale la pena di leggere una risposta di una queen come Demi Lovato per trarre ispirazione e imparare come rimandare certe critiche al mittente.

Tutto è iniziato quando l'account @selenuer ha postato una foto della cantante, paparazzata in un momento privato, mentre saliva in automobile dopo essere uscita dalla palestra (sfidiamo chiunque a mostrare il lato migliore di sé dopo una sudata sul tapis roulant).

L'account ha taggato Demi Lovato e ha scritto nella didascalia: "Hey Demi, mandami un messaggio in privato così possiamo discutere un programma dietetico per te".

Non bisognerebbe mai fare body shaming, ma soprattutto non bisognerebbe farlo con qualcuno che ha avuto a che fare con un disordine alimentare e che sta combattendo per la sua salute, mentale e fisica.

Demi Lovato responds to body-shaming troll who asked to be reached out to “discuss a diet plan.” pic.twitter.com/kU7yRAf4yz — Pop Crave (@PopCrave) 2 luglio 2019

Ecco perché Demi Lovato ha deciso di buttarla sullo scherzo, proprio ricordando il percorso di salute che sta seguendo.

"Veramente ho scelto di non fare la dieta e di scivolare di nuovo in comportamenti non sani al rischio di perdere la salute fisica e mentale, ma grazie per l'offerta! Super dolce" ha ironizzato la cantante, mentre se sei davvero un suo fan sai quanto stia rimanendo forte nel seguire la strada migliore per se stessa.

