Demi Lovato ha spiegato cosa vuol dire essere un’alleata di comunità che spesso vengono discriminate

Abbiamo solo da imparare

L'umanità ha mille sfaccettature e tutte sono da amare così come sono: Demi Lovato lo ha ricordato durante una chiacchierata virtuale con l'amico Alok Vaid-Menon.

Alok sta promuovendo il suo nuovo libro chiamato "Beyond the GenderBinary", ovvero "oltre il genere binario", in cui parla di sessualità partendo dalla sua stessa esperienza - rifiuta gli stereotipi di genere - chiedendo al mondo di vedere i generi come qualcosa di malleabile e creativo.

"Ci sono così tante differenze nella razza umana, perché ci vengono date solo due opzioni?" ha cominciato Demi Lovato, riferendosi al binarismo uomo/donna.

Qui si è collegata al tema del razzismo: "Io sono ispanica, ma passo per essere bianca. Quindi mi chiedo, qual è la mia responsabilità come alleata? Ho imparato a mettere le mie paure da parte e a parlare per tutte le persone di colore che amo, che non conosco, e per le persone che vengono trattate male, abusate e uccise".

Poi ha parlato della comunità transgender: "Devo mettere da parte le mie paure, ad esempio non volevo che nessuno mettesse in discussione le mie intenzioni perché sembro bianca. Ho deciso di educare me stessa sul tema ed essere un'alleata. Penso che le persone debbano fare lo stesso con la comunità trans. Io mi considero davvero un'alleata".

In un post Instagram in cui promuove il libro, Demi Lovato ha aggiunto: "I diritti dei trans sono diritti umani! Il mio amico Alok Vaid-Menon ha un nuovo libro chiamato #BeyondTheGenderBinary, che è una grande risorsa per imparare di più su come supportare i trans e la comunità di persone che non si conformano a un genere. Ci sono così tante gemme che vorrei che tutti sentissero".

Il nuovo fidanzato della cantante, Max Ehrich, ha commentato il post: "Ti amo, angelo" ha scritto. Anche noi amiamo Demi, proprio un sacco!

ph: getty images