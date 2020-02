Demi Lovato ha ricordato quando fece coming out come fluida con i suoi genitori

"Un bellissimo momento"

Demi Lovato si era già descritta in passato come sessualmente fluida: "Penso che l'amore sia amore. Lo puoi trovare in ogni genere. Mi piace la libertà di flirtare con chiunque io voglia" aveva detto ad esempio in un'intervista del 2018.

Adesso la cantante ha raccontato a radio SiriusXM il momento in cui aveva detto a sua mamma Dianna e al suo patrigno Eddie De La Garza di essere attratta anche dalle donne: "Fino al 2017 , non avevo ufficialmente detto ai miei genitori che vedevo la possibilità di finire con una donna".

"È stato un momento davvero emotivo ma bellissimo. Dopo aver detto tutto, tremavo e piangevo. Mi sentivo sopraffatta. Ho dei genitori incredibili, sono così supportivi".

In particolare, temeva di aprirsi con sua mamma, ma la reazione di Dianna De La Garza era stata perfetta: "Mia mamma era colei per cui ero più nervosa, ma mi ha detto: 'Voglio solo che tu sia felice'. Ed è stata una cosa fantastica. Sono così grata".

Demi Lovato ha parlato anche della possibilità di diventare mamma e non esclude nessun scenario: "Non so come sarà il mio futuro. Non so se avrò dei figli quest'anno o nei prossimi dieci anni".

"Non so se lo farò con un partner o senza, perché le donne non hanno bisogno di partner. Amen!".

Demi Lovato è da poco tornata sul palco, con la performance ai Grammy 2020 in cui si è commossa e ha fatto commuovere tutti. Tra pochi giorni, avrà l'onore di cantare l'inno nazionale degli Stati Uniti al Super Bowl 2020.

ph: getty images