Demi Lovato si è aperta sulle difficoltà incontrate come baby star in un mondo di adulti

"Ho iniziato a lavorare sul set a otto anni"

Demi Lovato si è seduta nel salotto tv di Drew Barrymore per aprirsi onestamente sulla sua esperienza di star diventata famosa da piccola.

L'attrice 46enne l'ha introdotta raccontando quanto si riveda nella sua storia, visto la sua carriera era decollata a soli 7 anni con il film E.T. l'extra-terrestre.

Demi Lovato e Drew Barrymore - getty images

"Ti ritrovi in questo lavoro da adulto ma non sei un adulto. I tuoi colleghi sono adulti. Quali sono le tue responsabilità e a cosa hai accesso. Sei tu quello che paga l'affitto, cosa strana. Io mi sono sempre ribellata all'autorità perché sotto sotto pensavo: 'Sono io quella che paga qui'" ha cominciato Drew.

Demi Lovato ha concordato: "I miei genitori hanno fatto il meglio che potevano, non c'è un manuale su come crescere una baby star. E quando la baby star si ritorce contro, i genitori dicono: 'Sei in punizione per, tipo, essere uscita di nascosto alle 3 di mattina'. Io rispondevo: 'Beh, sono io che pago le bollette, cosa farete? Cosa potete fare per tenermi in punizione?'".

Demi Lovato nel 2009 - getty images

"È stata dura ma anche interessante - ha continuato la 28enne - Ho iniziato a lavorare sul set a otto anni in Barney & Friends. Quindi a otto anni ero circondata da adulti e in realtà andavo più d'accordo con loro che con gli altri bambini".

"Per qualche ragione sono sempre stata così. Quando mi trovo intorno un sacco di adulti, mi sento più a mio agio. Ma gli adulti finiscono di lavorare e vanno a bere un drink, e i bambini si dicono: cosa facciamo noi? C'era questa strana cosa se ci pensi, soprattutto quando diventi teenager a Hollywood e i tuoi colleghi adulti dicono che vanno al bar dopo il lavoro. Tu hai 17 anni e pensi: ''Cosa devo fare?'"

"Avevo questa mentalità per cui dicevo: se vuoi lavorare con me come un'adulta, allora posso divertirmi come un'adulta. Ma gli adulti non si divertivano come facevo io" ha concluso.

Puoi guardare tu stesso questa intervista nel video dal The Drew Barrymore show:

ph: getty images