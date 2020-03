Demi Lovato è comparsa accidentalmente nelle Stories del suo presunto nuovo ragazzo

Si vocifera che stia con l'attore Max Ehrich

La conferma che Demi Lovato e Max Ehrich stanno passando insieme il tempo del #IoRestoACasa è arrivata dalle Stories di lui.

L'attore 28enne stava suonando il piano riprendendosi in un Instagram Live durante il weekend, quando la cantante 27enne è comparsa dietro di lui, sembrando offrirgli una coperta.

"Sono in diretta" ha sussurrato Max Ehrich vedendola avvicinare, ma ormai era troppo tardi: ecco Demi Lovato fare capolino nel live e subito ritrarsi quando si è accorta di essere inquadrata.

Il new couple alert era arrivato la scorsa settimana, quando alcuni fan avevano notato che l'artista di "I Love Me" e l'attore di "Febbre d'amore" stavano interagendo sui social.

Una fonte aveva poi ampliato i rumors raccontando che si stanno "vedendo da qualche settimana ormai. Ora sono in auto isolamento insieme a casa di Demi e vanno molto d'accordo".

"Max è molto preso dalla musica ed è un salutista, non ama andare alle feste - aveva continuato l'insider di E! News - È una buona influenza per Demi e hanno molto in comune, compresi alcuni amici. Demi lo sta presentando in questi giorni agli amici che non lo conoscono, via Facetime mentre sono in quarantena. È una cosa abbastanza nuova e vogliono vedere dove li porterà. Stanno passando molto tempo insieme ma non si può ancora parlare di relazione esclusiva".

ph: getty images