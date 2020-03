Demi Lovato avrebbe un nuovo fidanzato: l’attore Max Ehrich

Starebbero passando insieme #IoRestoACasa

Demi Lovato avrebbe un nuovo amore.

Si tratta di Max Ehrich, attore 28enne che recita nella soap opera "Febbre d'amore" e che è comparso nelle serie "ICarly", "Shake it up" e "100 cose da fare prima del liceo".

Secondo una fonte di E! News, stanno passando insieme il periodo del #IoRestoACasa: "Demi e Max si stanno vedendo da qualche settimana ormai. Ora sono in auto isolamento insieme a casa di Demi e vanno molto d'accordo".

"Max è molto preso dalla musica ed è un salutista, non ama andare alle feste - ha continuato l'insider - È una buona influenza per Demi e hanno molto in comune, compresi alcuni amici. Demi lo sta presentando in questi giorni agli amici che non lo conoscono, via Facetime mentre sono in quarantena. È una cosa abbastanza nuova e vogliono vedere dove li porterà. Stanno passando molto tempo insieme ma non si può ancora parlare di relazione esclusiva".

Il new couple alert era partito nei giorni scorsi quando i fan avevano notato che interagivano sui social. In particolare, quando Max Ehrich ha condiviso una foto senza maglietta scrivendo: "Quando capisci che dovevi preparare più cose per la tua quarantena", Demi Lovato ha risposto flirtando un po': "Per me va bene così" e lui ha replicato con una faccina e un cuore rosso.

Demi commented on Max Ehrich’s Instagram post: https://t.co/yxsQJlLCGj pic.twitter.com/HuAmPal3v2 — Demi Lovato News (@justcatchmedemi) March 23, 2020

Tra gli altri indizi, la cantante 27enne ha lasciato dei like a diversi post dell'attore ed erano stati paparazzati mentre facevano scorta di generi alimentari in un supermercato.

Paragonando alcune stories, come vedi qui sotto, si deduce che si trovano nella stessa casa. Max ha pubblicato anche delle Stories in cui gioca con i cani di Demi, Batman e Ella.

Durante #IoRestoACasa, Demi Lovato ha riacceso l'amicizia con Miley Cyrus - ovviamente per ora a distanza -:

