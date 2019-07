“Dawson’s Creek” reunion: James Van Der Beek e Joshua Jackson insieme in una nuova foto

View this post on Instagram

Dawson and Pacey still fighting for Joey!😂 #repost @vanderjames ・・・ My gym is cooler than your gym (wait for it...) - - - - - - - - - - [tags: #joshuajackson #jamesvanderbeek #dawsonscreek #dawsonscreeksource #paceywitter #dawsonleery #friends #friendship #bestfriends #bff #tvshow #tvseries #thewb #90s #happyfriday]