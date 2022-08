Damiano David dei Måneskin e Giorgia Soleri: un amore tra rock e impegno sociale

E non dimentichiamo la loro passione per i gatti!

Non possiamo negarlo. L’ultima romantica dedica di Giorgia Soleri al fidanzato Damiano David ci ha fatto venire gli occhi a forma di cuore.

“Se dovessi descrivere l’amore sarebbe il modo in cui ridiamo insieme”, ha scritto la modella, scrittrice e influencer su Instagram, insieme a una serie di scatti in cui lei e il cantante dei Måneskin appaiono più sorridenti che mai. Difficile trovare delle parole più belle da dedicare alla persona amata.

Damiano ha commentato il post scrivendo: “Me manchi molto”. Lui infatti attualmente è in tour con i Måneskin in Giappone, dove si è appena fatto un nuovo tatuaggio, un dragone sul fianco. La rock band italiana domenica 28 agosto salirà poi sul palco degli MTV VMA 2022. I Måneskin si esibiranno dal vivo con “Supermodel” e sono anche in nomination in tre categorie: Best New Artist, Best Alternative e Group of the Year.

Ma com’è nata la storia d’amore tra Giorgia e Damiano? I due sono molto riservati riguardo alla loro relazione, tanto che il loro amore è diventato pubblico soltanto a inizio 2021, quando lui sulle sue Instagram Stories ha pubblicato uno scatto insieme a Giorgia accompagnato dalla scritta: "Dopo quasi quattro anni si può dire, no?".

Sulle sue Instagram Stories, la Soleri lo scorso aprile ha però rivelato che il loro primo incontro è avvenuto a Villa Borghese già nel 2014: “Otto anni fa, io e te, Villa Borghese, e le nostre infinite chiacchierate. Canti davvero bene, sai? Che ridere, pensarci oggi”.

Da allora non si sono più lasciati ed entrambi si sono sostenuti a vicenda in varie occasioni. Lui ad esempio l’ha accompagnata a Montecitorio, alla Camera dei Deputati, per un intervento sulla vulvodinia, disturbo di cui lei soffre fin da adolescente.

Tra un concerto e l’altro del suo gruppo, a inizio agosto Damiano ha trovato il tempo di passare qualche giorno di vacanza in Puglia insieme a Giorgia.

Di recente i due hanno inoltre adottato insieme un gattino, chiamato Ziggy Stardust in omaggio a David Bowie per i suoi occhi bicolore. Il felino si è andato ad aggiungere ai loro altri due gatti Legolas e Bidet, chiamato così per essere rimasto incastrato sul retro del bidet il giorno del suo arrivo. Anche se c’è chi sostiene che sia una frecciatina ai francesi, per via delle polemiche seguite alla vittoria dei Måneskin all’Eurovision 2021.

L'amore tra Damiano David e Giorgia Soleri prosegue quindi a gonfie vele, tra rock, impegno sociale e… tanti gatti.

